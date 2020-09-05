شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يشهدان بروفة حفل «مونديال اليد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة، بروفة حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال في نسختها رقم ٢٧ والتي تستضيفها مصر ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

ومن جانبه أكد وزير الرياضة أن أننا نرتكز على الدعم الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة جوانب العملية التنظيمية للبطولة ومن كافة جوانبها الإدارية واللوجستية والفنية أيضا من أجل الخروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة مصر وريادتها العالمية

مشيرا أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات والدعم للجنة المنظمة التي تعمل بالتنسيق اليومى مع وزارة الشباب والرياضة ومع الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي الذي لا يألوا جهدا في دعم منظومة كرة اليد المصرية.

ويقام حفل القرعة غدا في السابعة مساءا بمنطقة الاهرامات، وتأتي مصر، في المستوي الثاني والدانمارك بطلة العالم والنرويج كرواتيا وألمانيا في المستوي الأول.

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