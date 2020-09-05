شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأمم الأوروبية: هولندا تستهل حملتها بالفوز.. وسلسلة انتصارات الأزوري تتوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استهل المنتخب الهولندي حملته في الموسم الجديد من مسابقة دوري الأمم الأوروبية – المسابقة التي أحتل فيها منتخب الطواحين الهولندية مركز الوصافة في موسم 2018/2019 – وذلك بالفوز على منتخب بولندا بنتيجة 1-0 في أول جولات المجموعة الأولى للتصنيف الأول.

وسجل جناح نادي توتنهام الإنجليزي، ستيفن بيرجوين، هدف المباراة الوحيد، ليمنح المدرب دوايت لوديويجيس فوزه الأول مع مباراته الأولى، حيث قاد المنتخب الهولندي اليوم لأول مرة بعد توليه مهمة تدريب الطواحين مؤقتًا خلف للمدرب رونالد كومان الذي ترك منصبه وأنتقل لتدريب فريق برشلونة.

وأصبح لودويجيس هو ثاني مدرب خلال القرن الحالي يفوز بأول مبارياته في قيادة المنتخب الهولندي، وذلك بعد ديك أدفوكات في عام 2017.

ويعد هدف المباراة الوحيد هو الهدف الدولي لأول لبيرجوين مع المنتخب الهولندي الأول في مباراته العاشرة. وجاء الهدف من تمريرة ظهير أتالانتا الإيطالي الأيمن، هانز هاتيبور، الذي قدم مساهمته التهديفية الأولى مع منتخب بلاده في مباراته الرابعة.

وفي فلورنسا، نجا المنتخب الإيطالي من فخ الهزيمة ضد البوسنة والهيرسك في مباراة ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصنيف الأول.

وتقدم المنتخب الضيف عن طريق هداف روما الإيطالي، إيدن دجيكو، الذي سجل هدفه الدولي رقم 59 مع منتخب البوسنة.

وأدرك ستيفانو سينسي هدف التعادل لمنتخب إيطاليا، ليحافظ على سلسلة الأزوري المثالية في مدينة فلورنسا، بعد الخسارة في جميع المباريات ال 27 التي لعبها المنتخب الإيطالي في المدينة (فازوا في 20 وتعادلوا 7).

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وأنتهت سلسلة منتخب إيطاليا التاريخية من حيث الفوز المتتالي، وتوقفت عند 11 فوز متتالي مع تعادل اليوم، وهو أول تعادل يحققه الأزوري منذ التعادل ضد البرتغال في نوفمبر 2018، ووقتها كانت المواجهة ضمن دوري الأمم الأوروبية 2018/2019.