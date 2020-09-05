شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: ما يحدث من أخطاء حكام الـ«VAR» يدل على مجاملة صريحة لأحد الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد صلاح، لاعب الزمالك والمدير الفني السابق للأبيض، إن أخطاء حكام الفار أصبحت لا تحتمل، وإن ما يحدث ينم عن وجود مجاملة صريحة لـ«أحد الأندية على حساب باقي الأندية».

وأضاف «صلاح»، في تصريحات تليفزيونية، أن التغاضي عن ضربة جزاء صحيحة للزمالك، أمس، قرار متعمد من حكم الفار، وهذا ظلم بيّن.

وأشار إلى أن وادي دجلة تعرض للظلم اليوم في مباراته مع الأهلي، بسبب «مجاملات الفار».