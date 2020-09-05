شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: الغيابات دفعتني لإشراك لاعبين في غير مراكزهم.. ومستعدون ‏لأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، أن فريقه قدم مباراة جيدة واستحق الفوز على وادي دجلة، في مباراة الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «قبل مواجهة وادي دجلة كان الأهلي يعاني من بعض الغيابات ولذلك قرر الدفع ببعض اللاعبين في غير مراكزهم».

وواصل السويسري حديثه المدير الفني للأهلي، إلى أن دائما ما يركز على الإعداد لكل مباراة بشكل منفصل

وعن إمكانية تغيير موعد مباريات دوري أبطال أفريقيا قال: «مستعدون في أي وقت».