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جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراتي الجمعة



أقيمت اليوم الجمعة مباراتين في الدوري المصري الممتاز أسفرت ألأولى عن فوز المقاصة على الإسماعيلي بنتيجة قاسية وعريضة، فيما واصل الأهلي مسلسل انتصاراته على حساب دجلة وهو ما أحدث تغيير في جدول ترتيب الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراتي الجمعة



وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراتي الجمعة



سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.

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جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراتي الجمعة



حقق فريق مص المقاصة فوزًا عريضًا على الإسماعيلى، بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تقدم عبد الرحمن مجدى للدراويش بهدف فى الدقيقة 11، ثم نجح باولن فوافى فى إدراك هدف التعادل للفريق الفيومى بالدقيقة 21 بعد تدخل حكم الفار، وأحرز أحمد مودى هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 43، ومع بداية الشوط الثانى أحرز شمليس بكلى الهدف الثالث بعد تعاون جماعى من اللاعبين فى الدقيقة 54، ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الرابع من ضربة رأس فى الدقيقة 58.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراتي الجمعة

