شكرا لقرائتكم أحمد كشرى يضم 23 لاعبا لقائمة أسوان استعدادا لمباراة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان، عن قائمة أبناء الجنوب التى تستعد لملاقاة سموحة غدا السبت بالجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام السبت وتضم القائمة 23 لاعبا، فيما يفتقد أسوان جهود الظهير الأيمن محمود نعيم ولاعب الوسط المدافع محمد إسماعيل للإيقاف لحصولهما على 3 إنذارات.

وجاءت قائمة أسوان كالتالى: مسعد عوض، رضا السيد، إبراهيم القاضي، محمد جابر، احمد فتحي، السنجهاوي، مصطفي دويدار، طارق ابو العز، الحسيني سمير، احمد عامر، هيثم الفيل، احمد صغيري، محمد رزق، سولمون منساة، حسن يوسف، محمد همام، محمد خليفة، محمد المرسي، أوميد أوكرى، ابراهيم جلال، محمد عبد المجيد، فادي فريد،كريم الطيب.

من جانبه، حضر اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان ومصطفى أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة المران الأخير لفريق الكرة الأول قبل ملاقاة سموحة بالجولة 25 للدورى الممتاز، والتى تقام على ملعب إتحاد الشرطة غداً السبت، وعقد سليمان جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين للتأكيد على أهمية مباريات المرحلة المقبلة ودورها فى حسم بقاء الفريق بالممتاز.

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كما أكد أحمد سليمان على موافقة مجلس الإدارة ولجنة الكرة على وضع لائحة خاصة بمكافآت الفوز بداية من مباراة سموحة وطالب اللاعبين بضرورة تحمل المسئولية وبذل الجهد الذى يؤهل الفريق للبقاء فى الممتاز ومجلس الإدارة سيواصل السعى نحو تدبير الموارد والمستحقات المالية للاعبين.

فيما أشار مصطفى أمينبأن مجلس الإدارة ولجنة الكرة يقدران الجهد المبذول فى ظل ضغط المباريات وتواليها وأكد للاعبين بأن إدارة نادى أسوان مشهود لها تاريخيا بالإلتزام المادى تجاه لاعبيها طالما حقق الفريق هدفه بالبقاء بالممتاز لإسعاد الجماهير والنادى لن يقف فى طريق أومستقبل أى لاعب يتلقى عرض مناسب للاعب والنادى.

وشهدت الجلسة تفويض المدير الفنى أحمد كشرى لتوقيع العقوبات الفنية أو المالية على أى عنصر بالفريق يتقاعس فى التدريبات أو المباريات.