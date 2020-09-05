شكرا لقرائتكم محمد صلاح: أندية الدوري أصبحت تكره الأهلي بسبب الظلم ‏التحكيمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، على الأخطاء التحكيمية التي ‏ارتكبها جهاد جريشة في مباراة الأهلي ووادي دجلة، والتي حسمها ‏الفريق الأحمر بهدفين بمنافسات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز.‏

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" أندية الدوري باتت تكره مواجهة الأهلي بسبب ‏الظلم التحكيمي".‏

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وواصل:"في السابق كان اللاعب يستعد بقوة وبمعنويات مرتفعة لمباراة ‏الأهلي، الاّن بات يشعر باليأس والاحباط والهزيمة قبل انطلاق مواجهته ‏بالفريق الأحمر".‏قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن تقنية الفار ليست عادلة في ‏تطبيقها بالدوري المصري.‏

وعن تقنية الفار قال:" أفوجىء بسماع أسماء قليلة الخبرة تقود الفار على الرغم من ‏أن حكم الفار هو المفترض أن يكون الأكثر خبرة من حكم الساحة والحكام القائمون على تقنية الفار غير عادلين ويبلغون حكم ‏الساحة بلقطات ويتغاضون عن أخرى".‏