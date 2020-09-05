شكرا لقرائتكم أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على أزمة كهربا والشناوى في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لأول مرة بالتفصيل على أزمة مشاجرة محمد الشناوي حارس الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا بعد أن تم تغريم الأخير مليون جنيه قائلا :" "كان أمامي حلان الأول أن استعين ببعض الأشخاص يصدقون على كلامي حتى لو كان خاطئاً بمجرد دعوتهم للعشاء والحل الثاني وهو ما تربيت عليه في الأهلي أن أواجه المشكلة واتخذ قراراً يرضي مبادئنا وتقاليدنا حتى لو اضطررت للرحيل ولكنني في النهاية أحترم نفسي أولاً".

أضاف عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "ويخرج أحد الأشخاص يقول بكل حدة أعيدوا لنا الأهلي فأنا عاشق للكيان رغم أننا في 16 عاماً كاملة لم نخسر الدوري سوى مرة وحيدة ولم نخسر الدوري منذ 5 مواسم ويخرج هؤلاء يتشدقون بالانتماء للأهلي ويطالبون بإعادته".

وأشار إلى أن البعض فقد عقله في ظل الحملة المسعورة ضد الأهلي وخرج يتحدث بأرقام يظنها حقائق رغم أنها أكاذيب واضحة مثلما خرج البعض يؤكد أن الأهلي يحتل المركز الرابع بالدوري منذ تطبيق تقنية الفيديو.

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وأضاف: "الأهلي أقل فريق خسر نقاطاً منذ تطبيق تقنية الفيديو وخسرنا 5 نقاط وتقنية الفيديو اليوم ألغت هدفاً لوادي دجلة كما أنها احتسبت لنا ضربة جزاء أمام الزمالك ولكن الحكم الصربي رفض احتسابها".

ووجه مدير الكرة تساؤلاً: "من الفريق الوحيد في مصر الذي لم يحتسب له ضربة جزاء منذ تطبيق الفار بالدوري المصري".