شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن هروب ديانج: هناك حملة مسعورة ضد الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إنه سعيد بعبور وادي دجلة فهو فريق منظم وقوي ومواجهته دائماً صعبة لأن لاعبيه يركضون بشكل متواصل ويرهقون أي منافس لكنهم يفتقدون فقط الفاعلية على المرمى.

أضاف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلى: "أمامنا مباراة مهمة أمام حرس الحدود يوم الإثنين المقبل وهدفنا تحقيق الفوز، والحقيقة أن الحرس تطور مع المدرب محمد حليم وبالتالي اللقاء سيكون صعباً".

وقال مدير الكرة بالأهلي إن مسألة تأجيل دوري أبطال أفريقيا لمدة شهر آخر أو إقامتها في موعدها بنهاية الشهر الجاري لا تؤثر على تركيز فريقه الذي يسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2013 مطالباً اتحاد الكرة بإعلان باقي مباريات الدوري المصري لترتيب الأمور.

وأبدى عبد الحفيظ دهشته من ظاهرة يراها متكررة بأن التسريبات دائماً تخرج من المغرب سواء على مستوى الإعلام أو المسؤولين قائلاً: "هذا لغز بالنسبة لي، وكيف يتم تسريب اتجاه معين داخل الاتحاد الأفريقي للمغرب وهناك فرق منافسة لنا هناك".

وأضاف: "لا أستطيع فهم هذا اللغز والإجابة عنه خاصة أنه متكرر فهذه ليست المرة الأولى وبالطبع لن تكون الأخيرة".

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وندد مدير الكرة بما وصفه بحرب الشائعات والحملة المسعورة التي يواجهها الأهلي من جانب بعض وسائل الإعلام بحسب تعبيره

وقال عبد الحفيظ: "تحدث البعض عن هروب المالي أليو ديانج وهو أمر غير صحيح بالمرة بدليل أن اللاعب متواجد بالفعل في قائمة الفريق لمباراة دجلة وشارك في جزء من المباراة ويخرج هؤلاء بكل ثقة ويؤكدون أنه ذلك حدث وقولاً واحداً.. وكل الأمور عبارة عن أخطاء إدارية في وجهة نظرهم".

وتابع: "لو علم هذا الشخص أن ديانج جاء من باماكو إلى القاهرة عن طريق اسطنبول لنشر خبراً بأن ديانج هرب للدوري التركي".وأشار إلى أنه في النهاية سيتحلى بالصبر مادام ارتضى العمل العام.