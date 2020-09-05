شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يعلن تعيين حمص والعجوز وتجميد مستحقات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان وقف جميع مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى، مع اقصاء الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن ابوجريشة من منصبهم فى الفريق الأول، التعاقد مع مدير فني اجنبي ومدرب احمال اجنبي والكابتن احمد العجوز مدرب عام قائم بأعمال مدير الكره والكابتن محمد حمص مدرب علي ان يقوما بقياده الفريق خلال الفتره المقبلة لحين وصول المدرب الاأجنبي ومدرب الاحمال.

ويتوجه مجلس اداره نادي الاسماعيلي برئاسه المهندس ابراهيم عثمان لجماهير النادي العظيمه بالاعتذار عن سوء النتائج خلال الفتره السابقه مع وعد بمعالجه السلبيات من اجل تحسن النتائج ، وابدي المجلس استيائه الشديد من اداء بعض اللاعبين في المبارايات الرسميه وسوء النتائج ، وعليه تقرر اتخاذ القرارات اعلاه، عقب اجتماعه الطارئ بعد مباراة اليوم التى خسرها الدروايش أمام المقاصة بالاربعة.

ويناشد المجلس جماهير النادي العظيمه الذي دأبت علي مؤازه ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفتره المقبله لعوده الروح مره اخري وتحسن النتائج . وقاد الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة الاسماعيلى فى ثلاثة مباريات منذ رحيل الفرنسى جوميز ، حقق الفريق فى المباراة الاولى الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف وخسر فى الثانية من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وأخيراً خسر أمام مصر المقاصة برباعية مقابل هدف ويستعد الدراويش لمواجهة نادى مصر المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل على ستاد الاسماعيلية فى الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى

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أسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.

وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.

تولى جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى 7 يناير الماضى، خلفآ للمدرب العام أدهم السلحدار الذي كان يتولي المهمة بشكل مؤقت ،حيث تمكن المدرب الفرنسي من الصعود بالإسماعيلى إلى دور قبل النهائى فى كأس البطولة العربية وقطع شوطآ للوصل الى النهائى، بعد الفوز على الرجاء المغربى ذهاباً بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف قبل أن يتم تأجيل لقاء العودة بسبب جائحة كورونا.

قاد جوميز الإسماعيلى فى 11 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل الدراويش تحت قيادته 14 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16تحت قيادته.