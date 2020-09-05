شكرا لقرائتكم مدرب دجلة: لماذا ظلمنا جريشة.. الأهلي لا يحتاج مجاملة؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد عبد الواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن جهاد جريشة، حكم لقاء الأهلي ودجلة اليوم لم يكن عادلا نهائيا، قائلا: "مجلس ادارة دجلة ستحسم تقديم شكوى ونحن كهجاز فني مستائين تماما من قرارات جهاد جريشة".
وتابع: "سنقدم شكوى ضد جهاد جريشة اللي كان مستني أي حاجة علشان يحسبها للأهلي"
وتابع المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن نادي وادي دجلة تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال لقاءه أمام الأهلي: "أتظلمنا ظلم واضح أمام الجميع وجهاد جريشة ظلمنا وهو هيشوف الإعادة وهيحس بالذنب أنه ظلمنا".
وتابع: "هدفنا صحيح 100 % ونحن تعرضنا للظلم ولماذا لم يلجأ جريشة للفار في ضربة الجزاء؟"
وقال إن الأهلي لا يستحق الفوز في لقاء اليوم، ولا يحتاج لمجاملة جهاد جريشة فهو متصدر االدوري بفارق نقاط كبير ولكن نحن نحتاج تلك النقاط".
وأوضح: "جهاد جريشة لما يروح البيت ويشوف الإعادة هيحس انه ظلمنا في لقاء اليوم وهيحس بالذنب".
وأقيمت اليوم الجمعة مباراتين في الدوري المصري الممتاز أسفرت ألأولى عن فوز المقاصة على الإسماعيلي بنتيجة قاسية وعريضة، فيما واصل الأهلي مسلسل انتصاراته على حساب دجلة وهو ما أحدث تغيير في جدول ترتيب الدوري المصري.
وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.
سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.
حقق فريق مص المقاصة فوزًا عريضًا على الإسماعيلى، بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
تقدم عبد الرحمن مجدى للدراويش بهدف فى الدقيقة 11، ثم نجح باولن فوافى فى إدراك هدف التعادل للفريق الفيومى بالدقيقة 21 بعد تدخل حكم الفار، وأحرز أحمد مودى هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 43، ومع بداية الشوط الثانى أحرز شمليس بكلى الهدف الثالث بعد تعاون جماعى من اللاعبين فى الدقيقة 54، ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الرابع من ضربة رأس فى الدقيقة 58.
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