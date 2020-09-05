شكرا لقرائتكم ديسابر: أموال بيراميدز وحدها لن تحقق لهم المجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن أسباب رحيله سريعا عن صفوف الفريق السماوي، قائلا: "بيراميدز هو من يجيب عن هذا السؤال وليس هنا، وهم كانوا يرغبون في تحقيق البطولات والفوز فقط دون أي خسائر، الفلوس لوحدها لن تحقق البطولات والمجد وبيراميدز يحتاج لمزيد من الوقت".
وعلق المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، على انضمام أحمد فتحي ورمضان صبحي، الى صفوف الفريق السماوي بداية الموسم الكروي المقبل، قائلا: "رمضان صبحي وأحمد فتحي لاعبان من العيار الثقيل وهم سيمثلون إضافة للفريق السماوي ولكن".
وتابع: "رمضان صبحي وأحمد فتحي لن يضمنا فوز بيراميدز بالبطولات رغم الإمكانيات الكبيرة"
وكشف الفرنسي ديسابر، عن دخوله في مفاوضات مع الإسماعيلي من أجل العودة لتدريب الدراويش من جديد، موضحا: "لم يدخل الإسماعيلي في مفاوضات معي وأنا لن أعود من جديد، لدي تجربة الان في فرنسا وأنا أركز معهم حاليا لتحقيق نجاحات معه".
كما تحدث عن عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني، موضحا أنعبدالله السعيد لاعب كبير ومهم في أي فريق، وأن الأهلي تأثر كثيرا برحيل عبدالله السعيد وافتقد خدماته.
عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه في الفترات السابقة، أكد ديسابر: "بالفعل الأهلي دخل معي في مفاوضات ولكن أرفض التعليق عليها في الوقت الراهن".
وعن أفضل اللاعبين في صفوف نادي بيراميدز، أشار: "أتمنى انضمام السعيد وفاروق وتراوري للعب معي في الدوري السعودي".
كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر: أموال بيراميدز وحدها لن تحقق لهم المجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.