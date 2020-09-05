مشاركة 12 جواداً في كأس الوثبة بولفرهامبتون

يستضيف مضمار ولفرهامبتون بالمملكة المتحدة عصر اليوم السبت، فعاليات أول جولة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشر من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وترحب منظمة السباق العربية (ARO) بمجموعة كاملة من 12 جواداً في أول سباق محلي لهم هذا الموسم، وسيكون السباق البالغ طوله 1400 متر، هو السباق الافتتاحي على البطاقة في ولفرهامبتون اليوم.

ويدفع جيمس أوين، بطل المدربين الحالي، بخمسة جياد، ثلاثة منها لبطل الملاك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، يتصدرها كل من «وناسا» و«ند الشيبا»، اللذين يشاركان لأول مرة.

وكما في المواسم السابقة، تعد السلسلة جزءاً لا يتجزأ من تقويم السباقات العربية في المملكة المتحدة، وهي إضافة شهيرة للبرنامج في جميع أنحاء العالم، وستقام السباقات الخمسة في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني.