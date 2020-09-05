البرازيلي جوناثاس يغيب ثلاثة أسابيـع عن الشارقـة

علم «الخليج الرياضي» أن المهاجم البرازيلي جوناثاس ديخيسوس الذي تعاقد معه نادي الشارقة مؤخراً، سيغيب عن الملاعب 3 أسابيع قادمة على الأقل، بعد أن أثبتت الفحوص أن اللاعب تعرض للإصابة على مستوى الركبة بعد نزوله عليها على الأرض بقوة بعد اصطدامه بأحمد شامبيه حارس فريق نادي النصر خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، يوم الاثنين الماضي.

وسيغيب جوناثاس بالتالي عن المباريات المتبقية للشارقة في دوري أبطال آسيا التي ستقام بنظام التجمع من 15 حتى 24 سبتمبر/ أليول الجاري.

ويتلقى اللاعب العلاج حالياً على مستوى الكسر في الأنف، وعلى مستوى الإصابة بالركبة.