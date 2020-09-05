«عمومية السباحة» تعتمد النظام الأساسي ولائحة الانتخابات اليوم

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، اجتماعاً «غير عادي» في الواحدة ظهر اليوم (السبت)، عن بعد، عبر برنامج «زووم»، سيتم خلاله مناقشة 4 بنود مدرجة على جدول الأعمال وهي: اعتماد التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي، ولائحة الانتخابات للدورة المقبلة 2020 - 2024، وتحديد موعد العملية الانتخابية لتشكيل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد، واختيار رئيس لجنة الانتخابات، علاوة على اختيار رئيس لجنة الطعون، من قائمة أسماء المرشحين من قبل الأندية، حيث كان الاتحاد خاطبها في الثلاثين من أغسطس/ آب الماضي لموافاته باسم من يراه النادي مناسباً لترؤس اللجنتين المذكورتين، وكذلك اسم من سيمثل النادي في الاجتماع على أن يكون مواطناً من أعضاء مجلس إدارة النادي أو من إداريي اللعبة المسجلين بالاتحاد.

ويذكر أن سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، كان أعلن في وقت سابق عدم ترشحه للدورة الإداراية المقبلة، فيما كان الدكتور أحمد الشريف، وعادل المرزوقي، أعلنا في وقت سابق عن نيتهما الترشح للمنافسة على مقعد رئاسة الاتحاد، بترشيح من ناديي الوصل والجزيرة على الترتيب.