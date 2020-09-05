انطلاق معسكر حكام المجموعة الثانية للكرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس معسكراً داخلياً لحكام دوري الرديف ودوري الدرجة الأولى والثانية ودوري السيدات وذلك في مقر الاتحاد بدبي بمشاركة 54 حكماً «من ضمنهم 4 حكمات».

ويتضمن برنامج المعسكر مجموعة من المحاضرات النظرية التي تشرح وتناقش التعديلات الجديدة لقانون لعبة كرة القدم المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحاضرات فيديو للحالات التحكيمية وتحليلها، بالإضافة لتدريبات عملية على أرض الملعب.

ويقدم المحاضرات صالح المرزوقي عضو لجنة الحكام،وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه، وحسن عبدالله، وأحمد هلال.

وقال صالح المرزوقي عضو لجنة الحكام أن المعسكر الحالي يأتي ضمن البرنامج الفني المعتمد لإدارة الحكام ويلتحق به قضاة الملاعب الذين لم يُشاركوا في المعسكر الخارجي في صربيا، ويتم خلاله مناقشة جميع قوانين اللعبة وما يستجد عليها من تحديثات إضافة لمجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتطوير الأداء التحكيمي كما تعقد اختبارات لجميع المشاركين للاطمئنان على إلمامهم التام بكيفية تطبيق وتوحيد القرارات التحكيمية وأهمية التعاون بين أفراد الطاقم، وهو ما يمثل خير استعداد لإدارة مباريات الموسم الرياضي الجديد.

وأكد المرزوقي أهمية فتح باب النقاش خلال المحاضرات وخاصة في قانون اللعبة والحالات التحكيمية، وأشار إلى التزام إدارة الحكام بتنفيذ وتطبيق البروتوكول الطبي الذي أقره اتحاد الكرة لعودة التدريبات خلال فترة المعسكر الجاري.

وكانت إدارة الحكام أقامت اختبار لياقة بدنية لحكام الفريق الثاني يوم الأربعاء الماضي بنادي دبي لأصحاب الهمم بدبي، وتحرص الإدارة على عقد الاختبار مرتين لجميع الحكام قبل بداية الموسم الرياضي وفي منتصف الموسم الرياضي خلال فترة توقف دوري الخليج العربي.