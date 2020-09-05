شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يضم فارياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” تابع نادي حتا دعم صفوفه للموسم الكروي الجديد 2020-2021 حيث تعاقد مع البرازيلي ويليان فارياس لمدة موسم واحد.

وكان حتا الساعي لعدم تكرار تجربة الموسم الملغى الذي عانى فيه خطر الهبوط إلى الدرجة الأولى وبقي حتى الجولات الأخيرة في مراكز متأخرة ، عزز صفوفه بالعديد من الصفقات المحلية والأجنبية الجيدة بعدما أعلن ضم الحسين صالح، من النصر، وحميد عباس من الفجيرة، وعيسى سانتو وعبدالله موسى، والكولومبي كيفن لوندونو، والأرجنتيني برايان أراميس، وغيرهم.

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