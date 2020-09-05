غضب من مواصلة تعطيل النشاط الرياضي في العراق

أعرب اثنان من لاعبي المنتخب العراقي الأول لكرة القدم عن غضبهما جراء تعطيل النشاط الرياضي في البلاد منذ 19 مارس / آذار الماضي ولغاية الآن من قبل خلية الأزمة الصحية التي شكلت لمنع تفشي وباء «كورونا».

وأعرب حارس مرمى المنتخب العراقي الأول وفريق الزوراء لكرة القدم جلال حسن، عن غضبه من قرارات خلية الأزمة بعدم استئناف النشاط الرياضي، وكتب عبر «انستجرام»: «كفاكم إهمالاً.. سئمنا الوعود !، كل شيء عاد لوضعه الطبيعي في البلد.. لماذا لا نعود لتدريباتنا ؟».

وأضاف، أن «كل دول الجوار أكملت دورياتها وانطلقت بدوريات جديدة، إلا نحن !!»

ودعا، حسن «رؤساء الأندية، التطبيعية، وكل من يهمه الأمر.. إلى وقفة حقيقية وجادة لعودتنا للحياة»، مؤكداً، أن «كرة القدم هي حياتنا وحياة جماهيرنا».

فيما أبدى مهاجم المنتخب العراقي وفريق القوة الجوية،أيمن حسين استغرابه من عدم استئناف النشاط الرياضي في العراق.

وقال أيمن حسين عبر «انستجرام»، إن «ما يحدث للرياضة العراقية أمر عجيب غريب.. الحياة تعود طبيعية، بينما كرة القدم لا تعود».

وأضاف متسائلاً: «هل أصبحت كرة القدم هي الوباء الحقيقي بنظر من لا يريد عودة التدريبات والمباريات؟».

الجدير بالذكر أن خلية الأزمة الصحية في العراق رفضت الأسبوع الماضي طلب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، استئناف التجمعات والوحدات التدريبية للفرق الرياضية، بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس «كورونا».