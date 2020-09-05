تأهل سيرينا وخروج موراي مـن«فـــلاشيـنــج مــيــدوز»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأمريكية سيرينا وليامس مشوارها نحو لقب سابع في فلاشينج ميدوز، إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس، ببلوغها الدور الثالث، أسوة بالروسي دانييل ميدفيديف وصيف العام الماضي، والنمساوي دومينيك تييم، في حين توقف مشوار البريطاني أندي موراي عند الدور الثاني.
وتفوقت وليامس المصنفة ثالثة في البطولة على الروسية مارجاريتا جاسباريان 6-2 و6-4 على ملعب آرثر آش الرئيسي أمام مدرجات فارغة، فيما تغلب مدفيديف المصنف ثالثاً بسهولة على الأسترالي كريستوفر اوكونيل 6-3، 6-2 و6-4، وتييم المصنف ثانياً على الهندي سوميت ناجال 6-3 و6-3 و6-2.
أما موراي، المصنف أول عالمياً سابقاً، فخرج بثلاث مجموعات نظيفة إمام الكندي فيليكس اوجيه-ألياسيم 6-2، 6-3 و6-4.
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