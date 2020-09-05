هافيرتس يتم صفقة تعاقــده مــع تشيلـــسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترك لاعب وسط منتخب ألمانيا لكرة القدم كاي هافيرتس معسكر فريقه باير ليفركوزن في شتوتجارت، وتوجّه إلى لندن لاتمام صفقة انتقاله إلى صفوف تشيلسي بصفقة مقدّرة بمئة مليون يورو.

وسمح مدرب ألمانيا يواكيم لوف الذي لم يشرك هافيرتس في المباراة ضد إسبانيا للاعب الوسط مغادرة معسكر الفريق قبل مباراته التالية ضد سويسرا غداً الأحد.

وقال مدير منتخب ألمانيا أوليفر بيرهوف لموقع الاتحاد الألماني «بالطبع كنا نفضل لو كان تركيزه على المنتخب الوطني لكننا نعي أهمية عملية الانتقال بالنسبة إلى باير ليفركوزن وكاي».

وسيخضع هافيرتس (21 عاماً) للفحص الطبي في لندن تمهيداً لتوقيع العقد رسمياًَ مع نادي العاصمة الإنجليزية.

وسجل هافيرتس 46 هدفاً في صفوف ليفركوزن في 150 مباراة معه وسينضم في تشيلسي إلى زميله في منتخب ألمانيا تيمو فيرنر القادم بصفقة بلغت 53 مليون يورو من لايبزيج.

يذكر أن تشيلسي تعاقد أيضاً مع قلب الدفاع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا في صفقة حرّة، بالإضافة إلى الجناح الأيسر بن تشيلويل من ليستر سيتي في صفقة قدّرتها الصحف الحلية بحوالي 50 مليون يورو، كما حصل على خدمات المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي.