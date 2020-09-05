ويندسور واثق من استكمال دوري أبطـال آسـيا فـي 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّر الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن ثقته باستكمال مسابقة دوري أبطال آسيا هذا الموسم برغم تعليقها فترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والضبابية التي تخيّم على مكان استضافة بعض جولاتها المقبلة.

وتوقفت مباريات المسابقة القارية الأولى منذ مارس/ آذار الماضي، ما تسبب بتراكم كبير قبل انطلاق مباريات غرب آسيا بنظام التجمّع في الدوحة، بدءاً من 14 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وستقام مباريات مجموعتين من منطقة شرق آسيا في ماليزيا بدءاً من 16 أكتوبر/ تشرين الأول، لكن مكان إقامة مجموعتين أخريين من الشرق إضافة إلى الأدوار الإقصائية، لم يُعلن بعد.

وأقيمت جولتان قبل فترة الإغلاق بسبب «كورونا»، فيما لم تخض الأندية الصينية حيث تفشى الفيروس أولاً، أية مباراة على أرضها.

لكن الأمين العام للاتحاد الآسيوي الماليزي داتو ويندسور جون، قال في حديث لوكالة «فرانس برس» إن البطولة ستُستكمل قبل انتهاء السنة «نبقى ملتزمين وواثقين من إكمال المسابقة خلال عام 2020».

وأشار إلى أن معلومات إضافية حول مباريات الشرق ستُعلن بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد القاري الأسبوع المقبل.

ومن المقرّر إقامة المباراة النهائية في 5 ديسمبر/ كانون الأول.