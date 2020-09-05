شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم قمة الوصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انفرد الزمالك بوصافة الدوري المصري لكرة القدم بفوزه المستحق على مضيفه بيراميدز 2-صفر بملعب الدفاع الجوي في القاهرة في المرحلة الرابعة والعشرين.

وسجل طريق مصطفى محمد (41) وأضاف الكونغولي الديمقراطي كابونجو كاسونجو (83) هدفي الزمالك، فيما أهدر محمد فاروق ركلة جزاء لبيراميدز (78).

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام بيراميدز الذي كان خسر بالنتيجة ذاتها ذهاباً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحسم قمة الوصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.