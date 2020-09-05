رابتورز يسقط سـلتيكس بثلاثية قاتلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بسلّة ثلاثية قاتلة مع انتهاء الوقت، منح البريطاني أو جي أنونوبي، الفوز لتورونتو رابتورز، حامل اللقب 104-103 على بوسطن سلتيكس، ليقلّص الفارق إلى 1-2 في سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الأمريكي لكرة السلة، في حين تقدم لوس انجليس كليبرز 1-صفر على دنفر ناجتس في نصف نهائي الغربية بفوز كبير 120-97.

وفي نهاية مثيرة للمباراة الأولى، منح دانيال تايس التقدم لسلتيكس 103-101 بثنائية من تحت السلة قبل 0,5 ثانية من النهاية إثر تمريرة ذكية من كمبا ووكر.

لكن بعد الوقت المستقطع، مرر كايل لاوري كرة طويلة من التماس فوق كل اللاعبين إلى الجانب الآخر نحو أو جي أنونوبي الذي سدد من خلف القوس مع صافرة النهاية مانحاً الفوز لرابتورز وسط فرحة جنونية من زملائه.

وقال أنونوبي النيجيري الأصل (23 عاماً) بعد اللقاء «توقعت أن تنجح المحاولة. لا أسدد وأنا أحاول إهدارها... لم أكن متفاجئا».

وتفادى رابتورز التأخر بنتيجة صفر-3، إذ لم ينجح أي فريق في تاريخ الدوري في تعويض هذا التأخر والفوز بالسلسلة.