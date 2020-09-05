6 إصابات «كورونا» في سان جيرمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم عن «ثلاث إصابات جديدة» بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، ليرتفع العدد إلى ست حالات في تشكيلته عقب كشفه الأربعاء عن ثلاث حالات مماثلة، بينهم النجم البرازيلي نيمار.

وكتب النادي في حسابه على تويتر «الفحوص الأخيرة التي أجريت على لاعبي باريس سان جيرمان تؤكد وجود ثلاث حالات إيجابية جديدة»، ما يزيد الشك حول الإبقاء على مباراته المؤجلة من المرحلة الثانية في الدوري ضد لنس والمقررة في العاشر من سبتمبر/أيلول الحالي.

وكانت الحالات الثلاث الأولى لنيمار والأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس بعد أن أمضوا إجازتهم على جزيرة ايبيزا الإسبانية.

وأفادت صحيفة «ليكيب» الرياضية المتخصصة بأن المدافع البرازيلي ماركينيوس،والمهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، الذين كانوا أيضاً في ايبيزا، هم الحالات الثلاث الأخرى. كما الإسباني اندر هيريرا الذي كان في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.