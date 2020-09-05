ميسي باق في برشلونة رغماً عن إرادته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الجمعة أنه سيبقى في برشلونة برغم ابلاغه النادي في 25 أغسطس الماضي رغبته فسخ عقده من جانب واحد،.

وشهدت الأيام الماضية تجاذبات عدة بين الطرفين حول رغبة "البرغوث" بالانفصال عن فريقه، وقيمة البند الجزائي وما إذا كان هذا البند مفعل او غير ساري المفعول.

وقرر النجم الأرجنتيني الإلتزام بعقده مع النادي الكتالوني حتى انتهائه في يونيو/ حزيران المقبل.

وقال ميسي لموقع «جول» العالمي عن سبب طلبه الرحيل ثم البقاء: لم أكن سعيداً وأردت المغادرة، لم يُسمح لي بذلك بأي شكل من الأشكال وسأبقى في النادي حتى لا أتورط في نزاع قانوني مع النادي الذي أحبه، بالطبع لن أذهب للمحاكمة ضد نادي حياتي، ولهذا السبب سأبقى.

واعترف ميسي بأن الهزيمة أمام بايرن ميونيخ 2-8 في

وتابع: لكن الخسارة أمام بايرن ليست السبب وحده،فطوال العام كنت أخبر النادي والرئيس بأنني اريد الخروج، وكنت أعتقد بأن الوقت قد حان الآن، لأنني كنت مؤمناً بأن النادي في حاجة للاعبين شباب جدد وبأن وقتي قد انتهى هنا، كنت أتصور أنني حر في الرحيل كما أخبرني الرئيس بنهاية كل موسم، والآن هم يقولون إنني لم أخبرهم بذلك قبل العاشر من يونيو، بينما في ذلك التاريخ كنا ننافس من أجل نيل لقب

وأعتبر ميسي"كان القرار صعباً للغاية بالنسبة لي،كان هناك العديد من العوامل التي تجعلني أرحل، لقد قلت دائماً أنني أريد أن ينتهي بي الحال هنا، وأنني أريد مشروع يحقق الألقاب لنستمر في كتابة أسطورة برشلونة".

وأضاف: "الحقيقة أنه لم يكن هناك أي مشروع في برشلونة منذ فترة طويلة، هناك بعض المراوغات والتغطية من قبل الإدارة ،وكما قلت من قبل ما أبحث عنه هو الخير دائماً لعائلتي وللنادي".

ورفض مقولة انه يريد الرحيل من أجل المال، وقال"الحديث عن أصدقائي والأموال والعديد من الأمور الأخرى التي قيلت كانت مؤلمة، فأنا دائماً ما أضع برشلونة قبل أي شيء، وكانت لدي القدرة لترك برشلونة في مرات عديدة، وكل عام كان يمكنني الرحيل والحصول على المزيد من الأموال لكنني كنت أختار البقاء في منزلي".

وأكمل: "أن أقرر أنه هناك ما هو أفضل كان ذلك صعبًا بالنسبة لي، لكنني شعرت بالحاجة للتغيير والبحث عن أمورًا وأهدافًا جديدة".

وكشف عما حدث عندما أخبر عائلته بقرار الرحيل، وقال" أخبرت زوجتي وأطفالي بالأمر كان كل شيء درامياً للغاية،والجميع بدأ في البكاء وأطفالي رفضوا فكرة ترك مدينة برشلونة وتغيير المدارس، لكنني نظرت بشكل أبعد وأردت أن أنافس على مستويات أفضل وأحقق الألقاب، تحديداً دوري أبطال أوروبا، وأعلم أنها بطولة صعبة لكن يجب أن أنافس فيها كل سنة". متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الجمعة أنه سيبقى في برشلونة برغم ابلاغه النادي في 25 أغسطس الماضي رغبته فسخ عقده من جانب واحد،.وشهدت الأيام الماضية تجاذبات عدة بين الطرفين حول رغبة "البرغوث" بالانفصال عن فريقه، وقيمة البند الجزائي وما إذا كان هذا البند مفعل او غير ساري المفعول.وقرر النجم الأرجنتيني الإلتزام بعقده مع النادي الكتالوني حتى انتهائه في يونيو/ حزيران المقبل.وقال ميسي لموقع «جول» العالمي عن سبب طلبه الرحيل ثم البقاء: لم أكن سعيداً وأردت المغادرة، لم يُسمح لي بذلك بأي شكل من الأشكال وسأبقى في النادي حتى لا أتورط في نزاع قانوني مع النادي الذي أحبه، بالطبع لن أذهب للمحاكمة ضد نادي حياتي، ولهذا السبب سأبقى.واعترف ميسي بأن الهزيمة أمام بايرن ميونيخ 2-8 في دوري أبطال أوروبا زادت من قناعته بضرورة الخروج، وقال«كنا نعلم أن بايرن خصم قوي لكن الهزيمة بهذه الطريقة غير معقولة وتعطي صورة سيئة للنادي».وتابع: لكن الخسارة أمام بايرن ليست السبب وحده،فطوال العام كنت أخبر النادي والرئيس بأنني اريد الخروج، وكنت أعتقد بأن الوقت قد حان الآن، لأنني كنت مؤمناً بأن النادي في حاجة للاعبين شباب جدد وبأن وقتي قد انتهى هنا، كنت أتصور أنني حر في الرحيل كما أخبرني الرئيس بنهاية كل موسم، والآن هم يقولون إنني لم أخبرهم بذلك قبل العاشر من يونيو، بينما في ذلك التاريخ كنا ننافس من أجل نيل لقب الدوري الإسباني ومن ثم اللعب في دوري أبطال أوروبا، فكيف أعلن الرحيل، وبعد ذلك أخبرني الرئيس أن الطريق الوحيد لرحيلي هو دفع 700 مليون يورو، وذلك الأمر مستحيل، وكان هناك طريق آخر للرحيل عن طريق المحاكم، لكنني لن أقف أمام برشلونة أبدًا في ذلك الموقف، لأنني أحب هذا النادي بعد كل ما منحوني إياه منذ وصولي إلى هنا.وأعتبر ميسي"كان القرار صعباً للغاية بالنسبة لي،كان هناك العديد من العوامل التي تجعلني أرحل، لقد قلت دائماً أنني أريد أن ينتهي بي الحال هنا، وأنني أريد مشروع يحقق الألقاب لنستمر في كتابة أسطورة برشلونة".وأضاف: "الحقيقة أنه لم يكن هناك أي مشروع في برشلونة منذ فترة طويلة، هناك بعض المراوغات والتغطية من قبل الإدارة ،وكما قلت من قبل ما أبحث عنه هو الخير دائماً لعائلتي وللنادي".ورفض مقولة انه يريد الرحيل من أجل المال، وقال"الحديث عن أصدقائي والأموال والعديد من الأمور الأخرى التي قيلت كانت مؤلمة، فأنا دائماً ما أضع برشلونة قبل أي شيء، وكانت لدي القدرة لترك برشلونة في مرات عديدة، وكل عام كان يمكنني الرحيل والحصول على المزيد من الأموال لكنني كنت أختار البقاء في منزلي".وأكمل: "أن أقرر أنه هناك ما هو أفضل كان ذلك صعبًا بالنسبة لي، لكنني شعرت بالحاجة للتغيير والبحث عن أمورًا وأهدافًا جديدة".وكشف عما حدث عندما أخبر عائلته بقرار الرحيل، وقال" أخبرت زوجتي وأطفالي بالأمر كان كل شيء درامياً للغاية،والجميع بدأ في البكاء وأطفالي رفضوا فكرة ترك مدينة برشلونة وتغيير المدارس، لكنني نظرت بشكل أبعد وأردت أن أنافس على مستويات أفضل وأحقق الألقاب، تحديداً دوري أبطال أوروبا، وأعلم أنها بطولة صعبة لكن يجب أن أنافس فيها كل سنة". وأضاف: "على الأقل علينا أن ننافس وألا نسقط مثلما حدث في روما وليفربول ولشبونة، كل ذلك جعلني اتخذ ذلك القرار، وكنت أتصور أنني حر في الرحيل كما أخبرني الرئيس بنهاية كل موسم".

وأنهى ميسي حديثه بالتأكيد: كل ما يمكنني قوله أنني باقٍ، وسأقدم كل ما أملك دائماً أرغب بالفوز، أنا تنافسي ولا ارغب بخسارة أي شيء.

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