شكرا لقرائتكم خبر عن دحام يقترب من تدريب الناصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي
اقترب المدرب العراقي أحمد دحام من التعاقد مع نادي الناصرية الرياضي للموسم 2020-2021.
وذكرت مصادر نادي الناصرية الرياضي، أن المدرب أحمد دحام أبدى موافقته على تدريب الفريق ، وهو سيصل إلى الناصرية بداية الاسبوع المقبل لغرض توقيع العقد الرسمي، حيث تم الاتفاق معه على جميع الأمور التي تخص الفريق ومنها اختيار طاقمه التدريب المساعد من لاعبي فريق الناصرية السابقين.
يذكر أن المدرب أحمد دحام كان قد أشرف في الموسم الماضي على تدريب فريق نفط ميسان وحقق مع نتائج جيدة، كما كانت له تجربة جيدة في قيادة فريق القوة الجوية الذي قاده للفوز بلقب بطولة الكأس قبل مواسم عدة، فضلاً عن ذلك كانت له تجربة احترافية قصيرة في الملاعب الاردنية.
كانت هذه تفاصيل خبر دحام يقترب من تدريب الناصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.