دحام يقترب من تدريب الناصرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

اقترب المدرب العراقي أحمد دحام من التعاقد مع نادي الناصرية الرياضي للموسم 2020-2021.

وذكرت مصادر نادي الناصرية الرياضي، أن المدرب أحمد دحام أبدى موافقته على تدريب الفريق ، وهو سيصل إلى الناصرية بداية الاسبوع المقبل لغرض توقيع العقد الرسمي، حيث تم الاتفاق معه على جميع الأمور التي تخص الفريق ومنها اختيار طاقمه التدريب المساعد من لاعبي فريق الناصرية السابقين.

يذكر أن المدرب أحمد دحام كان قد أشرف في الموسم الماضي على تدريب فريق نفط ميسان وحقق مع نتائج جيدة، كما كانت له تجربة جيدة في قيادة فريق القوة الجوية الذي قاده للفوز بلقب بطولة الكأس قبل مواسم عدة، فضلاً عن ذلك كانت له تجربة احترافية قصيرة في الملاعب الاردنية.