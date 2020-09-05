الأرقام تنصف النصر والهلال أمام الاتحاد والوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض-عيسى الحكمي

يحاول اتحاد جدة والوحدة الليلة تسجيل انتصار للتاريخ على قطبي الرياض النصر والهلال عندما يلتقيان بهما عند التاسعة و40 دقيقة بتوقيت الإمارات ضمن الجولة الدورية 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

على ملعب الجوهرة المشعة بجدة يبحث الاتحاد عن أول انتصار على النصر على مستوى الدوري في الجوهرة بعد هيمنة نصراوية على المواجهات الدورية التي أقيمت على الملعب الذي تم تدشينه عام 2014.

ومنذ ذلك التاريخ تقابل الفريقان في خمس مواجهات كسبها النصر جميعا ،بداية من موسم 2014 بثلاثة أهداف لهدف وفي 2015 بخماسية نظيفة وبهدف دون مقابل في 2016 وعاد أصفر العاصمة ليفوز 3-1 في موسم 2017قبل أن يختتم انتصاراته في الموسم الماضي بهدفين لهدف.

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وبجانب البحث عن الفوز الأول للاتحاد دورياً على النصر في الجوهرة يبحث الأول عن النقاط الثلاث كخيار يقتضيه وضعه الصعب في المركز الحادي عشر ضمن الفرق المهددة بالهبوط إذا لم يتدارك الموقف في مباراته اليوم ومباراته الأخيرة أمام العدالة في جولة الختام الأربعاء المقبل.

وعلى ملعب الملك عبد العزيز بمكة يبحث الوحدة عن الانتصار الأول على الهلال الذي حسم اللقب لصالحه في الجولة الماضية ،ولم يسبق لفرسان مكة الانتصار على الهلال منذ انطلق دوري المحترفين في 2008 ،حيث التقى الجانبان في 15 مواجهة فاز الأزرق بثلاثة عشر مباراة وتعادلا في مباراتين.

ويحدو الوحدة الذي يحتل المركز الرابع تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بيد أن ذلك مرهون بحصد النقاط الست المتبقية بدءا من مباراة اليوم أمام الهلال وانتهاء بلقاء الحزم الأربعاء المقبل.

ويمتلك الوحدة 46 نقطة في حين يدخل الزعيم المباراة برصيد 66 نقطة ولديه هدف خاص بكسر رقم غريمه النصر البالغ 70 نقطة في الموسم الماضي ويتعين على الأزرق لتحقيق ذلك تحقيق النقاط الست المتبقية له من خلال الوحدة والشباب.

ويشهد الدوري بجانب المباراتين 6 مواجهات جميعها تكتسب الأهمية سواء على مستوى البطاقة الآسيوية أو على صعيد أسفل الترتيب علماً أن 3 مراكز حسمت في الدوري فقط البطل والوصيف لمصلحة الهلال والنصر والهابط الأول من نصيب العدالة وتبقى مقعدان آسيويان وتحديد الهابط الثاني والثالث.