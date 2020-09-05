تفاصيل الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الزمالك لبحث الانسحاب من الدورى.. ويعلن الأسباب!‏

أعلنت قناة نادى الزمالك، أن هناك اجتماع طارئ لمجلس الإدارة ‏برئاسة المستشار مرتضى منصور لبحث الانسحاب من ‏الدوري المصري الممتاز للموسم الجارى.

وقال الإعلامى أحمد جمال خلال تقديم برنامج "زملكاوى" على شاشة ‏قناة الزمالك، إن هناك اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادى الأبيض، لبحث ‏عدم استكمال منافسات الدورى هذا الموسم، بسبب الأخطاء التحكيمية ‏ضد الفريق ومساندة صافرات الحكام لأندية أخرى بالمسابقة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وواصل فريق الأهلي انتصاراته المحلية ونجح فى اغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بعدما لجأ لتقنية "الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.