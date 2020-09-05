شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو وبوكير وفوتا أقوى المرشحين لتدريب الإسماعيلي خلفا لجوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادي الاسماعيلي أن ناديه يفاضل بين ثلاثة مدربين اجانب سبق لهم تدريب الدراويش تمهيدا للتعاقد مع أحدهم ليقود الفريق الأصفر خلفا الفرنسي ديديه جوميز، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ الخليج 365:" فتحنا باب التفاوض مع البرازيلي هيرون ريكاردو والالماني ثيو بوكير والهولندي مارك فوتا لاختيار الأنسب منهم للعودة لقيادة الاسماعيلي وتبدو حظوظ ريكاردو هي الاقوي حتي الآن " .

وتولى ريكاردو تدريب الإسماعيلي في أكتوبر 2008 وقاد جيلا من الدراويش ضم شريف عبد الفضيل وعمر جمال وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج وأحمد خيري ومحمد حمص للوصول إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري مع الأهلي بعد التساوي في عدد النقاط بنهاية المسابقة.

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وخسر الإسماعيلي الدوري لصالح الأهلي بهدف أمادو فلافيو ليرحل ريكاردو، ثم عاد للدراويش في فبراير 2014 واستمر لمدة عام حقق خلاله نتائج مقبولة. وتوجه مجلس اداره نادي الاسماعيلي برئاسه المهندس ابراهيم عثمان لجماهير النادي العظيمه بالاعتذار عن سوء النتائج خلال الفتره السابقه مع وعد بمعالجه السلبيات من اجل تحسن النتائج .

وابدي المجلس استيائه الشديد من اداء بعض اللاعبين في المبارايات الرسميه وسوء النتائج ، وعليه قرر وقف جميع مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج وعوده الروح مره اخري مع التشديد بأن المجلس لن يتهاون مع اي لاعب مقصر خلال الفتره المقبله .

كما قرر مجلس الادارة عقب اجتماعه الطارئ بعد مباراة اليوم قبول اعتذار الكابتن ادهم السلحدار والكابتن محمد محسن ابوجريشه عن استكمال مهمتهم بالفريق الاول والتعاقد مع مدير فني اجنبي ومدرب احمال اجنبي والكابتن احمد العجوز مدرب عام قائم بأعمال مدير الكره والكابتن محمد حمص مدرب علي ان يقوما بقياده الفريق خلال الفتره المقبله لحين وصول المدرب الاجنبي ومدرب الاحمال ويناشد المجلس جماهير النادي العظيمه الذي دأبت علي مؤازه ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفتره المقبله لعوده الروح مره اخري وتحسن النتائج .