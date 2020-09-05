مانويل جوزيه: هدف دجلة "صحيح"..ويستحق ركلة جزاء أمام الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق لفريق النادى الأهلى، أن فريق وادى دجلة كان يستحق ركلة جزاء فى مباراته أمام الفريق الأحمر بالدورى، وتحديدا فى فرصة مروان حمدى مع رامى ربيعة مدافع الأهلى،وأضاف المدير الفنى البرتغالى فى تصريحات لقناة الأهلى أن وادى دجلة كان لديه هدفًا صحيحًا من وجهة نظره، لافتا إلى أن التحكيم لم يكن على ما يرام فى اللقاء.

فيما أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على وادي دجلة بهدفين دون رد، وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية: "فريق وادي دجلة من الفرق المميزة جدا في الدورى، وتحديدا في آخر موسمين وهو يقدم مستوى متميزا"، وأوضح أن مباريات الأهلي ووادي دجلة تبقى من المباريات الصعبة دائما، خاصة أن المنافس مميز على المستوى الجماعي والتكتيكي، ويمتلك قدرة كبيرة على التحضير بشكل جيد جدا، وأرى أن الأهلي إذا امتلك شراسة هجومية أكثر من ذلك سيكون له شأن مختلف الفترة المقبلة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق سيبدأ فورا الاستعداد لمواجهة حرس الحدود، الإثنين المقبل، مؤكدًا أن الفترة الزمنية بين المباريات قصيرة للغاية ولكننا جاهزون لمواجهة هذا الأمر، وقال مدير الكرة بالأهلي إنه ينتظر من اتحاد الكرة إرسال باقي جدول مباريات الدوري من أجل الاستعداد لها، خاصة أن آخر مباراة تاريخها محدد هي مباراة حرس الحدود الإثنين المقبل في الإسكندرية.

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وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن عودة أليو ديانج من بلاده أمس والوجود اليوم في المباراة، مؤكدًا أن اللاعب غادر من باماكو إلى إسطنبول «ترانزيت» ومنها إلى القاهرة، وانضم إلى معسكر الفريق وشارك اليوم أمام وادي دجلة.

وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.