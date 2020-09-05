شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبدالرؤوف: هدف دجلة الملغى في الأهلى صحيح مائة في المائة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرؤوف أن هدف وادي دجلة الملغي يعتبر صحيح مائة في المائة من الناحية القانونية، وأضاف عبدالرؤوف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"هناك لاعب متسلل من مهاجمي دجلة خلال لقطة الهدف، وبالفعل تداخل اللاعب ولكن تدخله لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على اللعبة ولم يعوق دفاع الأهلي".
وواصل الحكم الدولى السابق :"حكم الفار في مباراة الأهلي ودجلة استند من وجهة نظره أن تداخل لاعب دجلة المتسلل في لقطة الهدف كان له تأثير ولكن رأيي أن الهدف سليم".
وكان جهاد جريشة قد ألغى هدفاً لدجلة في مواجهة الأهلي في لقاء الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسر عبدالرؤوف: هدف دجلة الملغى في الأهلى صحيح مائة في المائة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.