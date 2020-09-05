شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم الأهلى في أولى مباريات الدور النهائى لدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بنادي الاتحاد السكندري الفوز في أولى مباريات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر على حساب النادي الأهلي، وأنهى الاتحاد الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٥٠/٤٤، قبل ان ينتهي الشوط الثاني بنتيجة التعادل ٩٣/٩٣ ويلجأ الفريقان لشوط إضافي.

وتمكن الاتحاد من حسم الشوط الإضافي والمباراة لصالحه بنتيجة ١٠١/٩٤، ليفوز الاتحاد في المباراة الأولى من الدور النهائي الذي يقام بنظام “Best Of 5”.

وتمكن نادي الاتحاد السكندري من الوصول للمباراة النهائية بعد تخطي نادي الزمالك، فيما لحق به النادي الأهلي بعد تجاوز فريق الجزيرة في دور نصف النهائي.

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وتقام المباريات أيام الجمعة والأحد والثلاثاء والخميس والسبت الموافقين 4،6،8،10،12 سبتمبر الجارى، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

فاز فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الأهلى بنتيجة 76 / 73 في نهائي الكأس ليتوج الفريق السكندرى ببطولة كأس مصر رجال ، للمرة الرابعة عشر في تاريخه ، في المباراة التي أقيمت بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر