شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى و وادى دجلة اليوم الجمعة 4/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على نظيره وادى دجلة، بنتيجة 2 / 0 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار"، حيث ضغط دجلة بشكل واضح وأسفر الضغط عن هدف سجله خالد رضا في الدقيقة 65 لكن جهاد جريشة ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية الفار وسط إعتراض لاعبو دجلة ومدرب الفريق.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.

وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من: محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود مرعى، وإسحاقو يعقوبو، وخالد رضا، وأحمد سعيد، ومحمد عبد العاطى، وحسام عرفات، ورفيق كابو، ومحمد رضا، ومروان حمدى.

ويضم تشكيل الأهلى فى مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجي ومروان محسن.

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وخاض الأهلي 1608 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 1087 وتعادل فى 352 وخسر 169 وأحرز 2859 هدفاً مقابل 998 فى شباكه وحصد 3106 نقطة.

لعب وادى دجلة 276 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 84 وتعادل فى 87 وخسر 105 مباريات وسجل 309 أهداف مقابل 336 هدفاً وجمع 339 نقطة.

محمود الخطيب وحسام حسن فى صدارة هدافى الأهلى طوال تاريخه فى الدورى برصيد 109 أهداف لكل منهما.

النيجيرى ستانلى أوهاويتشى الهداف الأول لوادى دجلة فى مسابقة الدورى برصيد 27 هدفاً ثم السنغالى إبراهيما نداى والسورى عبد الفتاح الأغا برصيد 20 و19 هدفاً.