شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 4/ 9/ 2020 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الجمعة، الموافق 4/ 9/ 2020 مباراتين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث إلتقى مصر المقاصة مع الإسماعيلى وحقق الفريق الفيومى انتصارًا عريضًا على الدراويش، واصطدم وادى دجلة مع الأهلى الذى فاز بصعوبة.

حقق فريق مص المقاصة فوزًا عريضًا على الإسماعيلى، بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقدم عبد الرحمن مجدى للدراويش بهدف فى الدقيقة 11، ثم نجح باولن فوافى فى إدراك هدف التعادل للفريق الفيومى بالدقيقة 21 بعد تدخل حكم الفار، وأحرز أحمد مودى هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 43، ومع بداية الشوط الثانى أحرز شمليس بكلى الهدف الثالث بعد تعاون جماعى من اللاعبين فى الدقيقة 54، ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الرابع من ضربة رأس فى الدقيقة 58. بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 27، محتلاً المركز الثامن بجدول المسابقة، حيث خاض الفريق الفيومى 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عن النقطة 27 فى المركز العاشر، حيث خاض 23 لقاء، فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

المقاصة يهزم الإسماعيلى 4 / 1 ويقفز للمركز الثامن

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الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

واصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.