7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 4 / 9 / 2020 العديد من الأحداث والقضايا الرياضية، أهمها اختفاء الدروع والكؤوس من مخازن اتحاد الكرة وفتح التحقيق بجانب خسارة الإسماعيلى الثقيلة أمام المقاصة برباعية فى الدورى.

الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان واصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا عريضًا على الإسماعيلى، بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أعلن مرتضي منصور رئيس الزمالك أن ناديه سيتقدم بملف إلي المحكمة الرياضية الدولية بشأن انسحاب الأبيض من مباراة القمة في شهر فبراير الماضي ، موضحاً أن الزمالك يضع حالياً اللمسات النهائية على الملف ليكون جاهزاً ويتم تقديمه للمحكمة الرياضية بعد غد ، الأحد

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أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه تم اختيار إسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة كأمين صندوق للنادى بعد قبول استقالة الدكتور أشرف زكى بسبب ظروفه الصحية لحين عقد جمعية عمومية ، قائلا:" إسماعيل يوسف ابن حقيقى للزمالك ووافق على التواجد فى كل المناصب.

أكد مصدر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، أن أعضاء من اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير الكرة المصرية طالبوا بتأجيل مباريات دوري الأبطال.. وقال المصدر أن اللجنة ترغب في تأجيل المباريات من أجل اعطاء فرصة أكبر لاستكمال الدوري خاصة بعد قرار موعد قيد الموسم الجديد.

يفتقد الزمالك لجهود الثنائى محمود شيكابالا ومحمود الونش، لاعبى الفريق، فى مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتي كان آخرها الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، بصورة رسمية، فتح تحقيق لمعرفة الكؤوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه ومصير الكؤوس القديمة التى اختفت، فى تأكيد لما نشره ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية حول اختفاء عدد من الكؤوس الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم التى توج بها المنتخب.