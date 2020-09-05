شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد للحدود بدون راحة صباح غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه صباح غد السبت، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وواصل فريق الأهلي انتصاراته المحلية ونجح في اغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار"، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن مباريات الأهلي ووادي دجلة تبقى من المباريات الصعبة دائما، خاصة أن المنافس مميز على المستوى الجماعي والتكتيكي، ويمتلك قدرة كبيرة على التحضير بشكل جيد جدا، وأرى أن الأهلي إذا امتلك شراسة هجومية أكثر من ذلك سيكون له شأن مختلف الفترة المقبلة.

وقال مدير الكرة بالأهلي إنه ينتظر من اتحاد الكرة إرسال باقي جدول مباريات الدوري من أجل الاستعداد لها، خاصة أن آخر مباراة تاريخها محدد هي مباراة حرس الحدود الإثنين المقبل في الإسكندرية.

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وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن عودة أليو ديانج من بلاده أمس والوجود اليوم في المباراة، مؤكدًا أن اللاعب غادر من باماكو إلى إسطنبول «ترانزيت» ومنها إلى القاهرة، وانضم إلى معسكر الفريق وشارك اليوم أمام وادي دجلة.