شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدرب دجلة يؤكد عدم استحقاق الخسارة من الأهلي ويشكر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة عقب خسارة فريقه أمام الأهلي مساء اليوم، بهدفين دون رد مسفي الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وقال المدرب اليوناني عقب نهاية المباراة :"حضرنا إلى هنا بثقة كبيرة وشجاعة ونجحنا في السيطرة معظم أوقات المباراة دون خوف".

وأضاف :"فخور بلاعبي فريقي بسبب عقليتهم أمام الأهلي وحافظنا على طريقتنا رغم التأخر في النتيجة"، وزاد :"سجلنا هدف شاهدته في غرفة الملابس كان سيغير شكل المباراة تماما".

وواصل :"اعتقد أن وادي دجلة استحق الخروج بنقاط من المباراة، كنا منظمين للغاية في المباراة وخلقنا فرص، وراض على أداء اللاعبين"، وأكمل حديثه :"أداء وادي دجلة لم يتراجع في الشوط الثاني وأشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة".

وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، سجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.

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الاهلى ووادى دجلة (2)