حمادة صدقى يستقر على 22 لاعباً فى معسكر سموحة استعداداً لأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على اختيار 22 لاعب لمعسكر القاهرة استعداداً لمباراة أسوان بالجولة 25 والمقرر لها غداً السبت على ملعب اتحاد الشرطة، وجاءت القائمة كالتالى، عمر صلاح و حسين تيمور، محمود معاذ و محمود عزت و يوسف ديوب و صلاح محسن و ناصر ماهر و احمد حسن مكى و فوزى الحناوى و محمد نادى و كريم يحيى و احمد حمص و ايدى ايمومو و محمد الترهونى و محمود حليمو و ديريك نسينامبى و احمد جمال و شريف رضا و محمد كوفى و السيد فريد و محمد طلعت و احمد ابو الفتوح. Advertisements حقق فريق الإنتاج الحربى فوزا مهما وصعب علي نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مؤخراً على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، أحرز أهداف الإنتاج الحربي غنام محمد في الدقيقة 30 ومحمد بازوكا في الدقيقة 89، بينما احرز هدف سموحة شريف رضا في الدقيقة 45 من عمر المباراة، ليتجمد رصيد سموحة عند النقطة 31 بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما أرتفع رصيد الإنتاج الحربى المركز للنقطة 27 بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

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