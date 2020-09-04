شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم عن اختفاء كأس أمم أفريقيا: الأمر معروف وتم تحرير محضر بذلك في 2013 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، على اختفاء بعض الكؤوس من الجبلاية خلال الفترة الماضية، ومن ضمنها كأس الأمم الأفريقية.

وقال «سويلم» في تصريحات صحفية: «يوم ٩ مارس ٢٠١٣ اتحرق اتحاد الكرة بالكامل واتسرق، وسُرقت الكؤوس والأجهزة، وكل ما حدث تم تحريره في محضر رسمي».

وأضاف: «بعد شهرين من حريق اتحاد الكرة، أبلغني حمادة المصري أن أحد الأشخاص تواصل معه هاتفيًا، وأكد له أنه عثر على شخص معه كؤوس اتحاد الكرة، وقبض عليه لكنه هرب بعد تسليمه لها».

وتابع: «بالفعل حمادة المصري سلمني كأس الأمم الأفريقية ٢٠٠٦ و٢٠٠٨، وظل كأس ٢٠١٠ مختفيًا، وتم إثبات ذلك منذ عام ٢٠١٣»، مشيرًا إلى أن إدارة المخازن من أفضل الإدارات داخل اتحاد الكرة برئاسة على كامل وهو شخص نظيف اليد.

وواصل: «مش عارف القصة دي غريبة جدًا كأس اتسرق وبتاع.. هل نحن نريد فقط إشغال الرأي العام، مجلس إدارة اتحاد الكرة لا علاقة له بسرقة الكؤوس أو وجودها لأن هناك إدارة مخازن هي من تدير ذلك الأمر».

وأشار سويلم إلى أن ما تم حصره في محاضر الشرطة هو الموجود حاليًا، لا ينقصه شيء، مضيفًا: «تواجدت ٦ سنوات في اتحاد الكرة لم أسمع عن حكاية تواجد كأس الأمم مع أحمد حسن ومستغرب جدًا منها».

واسترسل: «الغريب في الموضوع أن الناس الموجودة والشؤون القانونية يعرفون جيدا قصة اختفاء كأس أمم أفريقيا عام ٢٠١٠»، مضيفًا: «أن هذه الكأس نسخة بديلة وليست الأصلية».

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وأردف: «مش فاهم ليه عاوزين يعملوا قصة تاخد الناس في الرجلين، وإذا سُئل أي موظف في اتحاد الكرة سيقول نفس الكلام الذي أقوله الآن».

وعن فتح أحمد شوبير لهذا الأمر، قال «سويلم»: «أنا معرفش إيه اللي مدخل أحمد شوبير في الموضوع، وأيضًا كان موجودًا في اتحاد الكرة منذ ٩ شهور لماذا لم يتحدث عن الموضوع وقتها».