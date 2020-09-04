شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبدالرؤوف: أتعامل بضميري في قناة الزمالك.. وأرفض الرد على جعفر وتيجانا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ياسر عبدالرؤوف، الحكم الدولي والمحلل التحكيمي بقناة الزمالك، أنه يعامل ضميره في جميع تعاملاته أثناء التحليل لأي حالات تحكيمية.
وقال الحكم الدولي إنه في كثير من الأوقات يقوم محللا القناة فاروق جعفر وإسماعيل يوسف «تيجانا» بسؤاله عن بعض الحالات التحكيمية، لكنه يرفض الرد عليهما لحين التأكد تمامًا من قانونية اللقطة والقرار.
وتابع: «إن هدف وادي دجلة الملغى في مباراته ضد الأهلي صحيح مائة في المائة من الناحية القانونية».
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