شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي: هدف دجلة المُلغَى في الأهلي صحيح 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرؤوف، إن هدف وادي دجلة الملغى يعتبر صحيحًا مئة في المئة من الناحية القانونية.

وأضاف عبدالرؤوف، في تصريحات لقناة الزمالك: «هناك لاعب متسلل من مهاجمي دجلة خلال لقطة الهدف، وبالفعل تدخل اللاعب، ولكن تدخله لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على اللعبة ولم يمنع دفاع الأهلي».

وواصل: «حكم الفار في مباراة الأهلي ودجلة استند من وجهة نظره إلى أن تدخل لاعب دجلة المتسلل في لقطة الهدف كان له تأثير ولكن رأيي أن الهدف سليم».

وكان جهاد جريشة ألغى هدفًا لدجلة في مواجهة الأهلي بلقاء الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.