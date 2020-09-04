شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامي بعد خسارة دجلة أمام الأهلي: «مبروك دخول تقنية العار»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنّ ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، هجومًا حادًا على لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما قام جهاد جريشة، حكم مباراة فريقه أمام الأهلي، بإلغاء هدف لفريقه من خلال الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد الـ«فار».

وفاز الأهلي على دجلة بهدفين نظيفين مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ماجد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية».