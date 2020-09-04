شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث الانسحاب من الدوري.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت قناة نادي الزمالك أن هناك اجتماعًا طارئًا لمجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار مرتضى منصور، لبحث الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري.

وقال الإعلامي أحمد جمال، خلال تقديم برنامج «زملكاوي» على شاشة قناة الزمالك، إن هناك اجتماعًا طارئًا لمجلس إدارة النادي الأبيض لبحث عدم استكمال منافسات الدوري هذا الموسم، بسبب الأخطاء التحكيمية ضد الفريق ومساندة صافرات الحكام لأندية أخرى بالمسابقة.

وكان الزمالك فاز على بيراميدز بهدفين نظيفين، أمس، بمنافسات الجولة 24، وانتصر الأهلي بالنتيجة ذاتها على حساب دجلة، اليوم الجمعة.