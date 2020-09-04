شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على وادي دجلة بهدفين نظيفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هانى ومحمد مجدى «قفشة» وحمدى فتحى وجيرالدو وأحمد الشيخ وأليو بادجى ومروان محسن.

بدأت المباراة بأداء متوازن بين الفريقين، وإن تفوق الأهلى نسبيا، ووضحت خطورة لاعبى الأهلى عن طريق مروان محسن وقفشة وأحمد الشيخ، ولكن غابت الخطورة الحقيقية على مرمى محمد عبدالمنصف، وكانت أخطرها كرة أحمد الشيخ العرضية التي فشل جيرالدو في استغلالها، بينما اكتفى لاعبو دجلة بالظهور على فترات عن طريق رفيق كبو ومحمد عبدالعاطى.

وكان أحمد الشيخ أكثر لاعبى الأهلى خطورة على مرمى المنافس بشكل مستمر، بعدما نجح في قيادة الجهة اليمنى بكفاءة، ولكن غياب التركيز لدى المهاجمين حرم الفريق من هزّ الشباك.

واعتمد وادى دجلة بشكل كبير على الهجمة المرتدة السريعة عن طريق خالد رضا ومروان حمدى مستغلين بطء خط دفاع الأهلى بقيادة رامى ربيعة وياسر إبراهيم، ولكن غياب التركيز والعشوائية كانا السمة السائدة.

وتتواصل محاولات الأهلى على مرمى دجلة، وسدد مروان محسن رأسية قوية بعدما أحسن استقبال كرة محمد هانى العرضية، وطالب فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبيه بضرورة اليقظة والنشاط في الملعب أكثر واستغلال جميع الفرص التي تتاح لهم، وخص فايلر جيرالدو أسوأ لاعبى الأهلى بتعليماته بعد ظهوره بمستوى متواضع.

وسدد حمدى فتحى تسديدة قوية مرت بجوار القائم في إحدى الفرص المحققة للتهديف.

ويحتسب جهاد جريشة حكم المباراة ضربة جزاء للأهلى في الدقيقة 40 بعدما ارتطمت الكرة بيد مدافع دجلة، ليتصدى لها مجدى قفشة إلا أن محمد عبدالمنصف أنقذها ببراعة.

ولم تمر سوى دقيقتين على إهدار ضربة الجزاء حتى نجح مروان محسن في تسجيل الهدف الأول للأهلى في الدقيقة 42 من ضربة رأس قوية سددها على يمين عبدالمنصف.

واحتسب جريشة دقيقتين وقتًا بدلًا من الضائع.

وفى الشوط الثاني، واصل لاعبو الأهلى ضغطهم على مرمى وادي دجلة دون خطورة حقيقية، بينما نشط بشكل ملحوظ لاعبو وادي دجلة بغية إدراك التعادل، بعدما أجري نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني لدجلة، بعض التغييرات الهجومية سواء الدفع بأحمد حسن بديلا لحسام عرفات أو ببعض التغييرات الداخلية.

وشهدت الدقيقة 63 هدف التعادل لوادي دجلة عن طريق خالد رضا بعدما استغل حالة الارتباك التي يتمتع بها خط دفاع الأهلى وعدم التجانس مع خط المرمي، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو «الفار» تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

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ونشط بشكل ملحوظ أبناء دجلة وكثفوا هجومهم على مرمى الأهلى بعد ارتفاع معنوياتهم رغم إلغاء الهدف الذي سجلوه.

وأجرى فايلر تغييرات بإخراج أحمد الشيخ ومروان محسن ومجدي قفشة والدفع بأليو ديانج وجونيور أجايي ووليد سليمان.

ورغم التغييرات التي أجراها فايلر إلا أن الحال لم يتغير كثيرا واستمر انخفاض مستوى لاعبي الأهلي، مما دفع لاعبي دجلة لمضاعفة جهدهم قبل نهاية المباراة.

وانخفض مستوى المباراة فنيا في ظل انحصار الكرة وسط الملعب، بعدما حاول لاعبو الأهلى الحفاظ على تقدم وغلق أي محاولات من جانب المنافس.

واحتسب حكم المباراة 7 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع، لتشهد الدقيقة 94 الهدف الثاني للأهلى عن طريق حمدي فتحي بتسديدة صاروخية سكنت شباك عبدالمنصف.

أعقبها صافرة النهاية معلنًا فوز الأهلى بهدفين نظيفين.