شكرا لقرائتكم خبر عن ‏65 هدفًا للأهلي في شباك محمد عبد المنصف (تقرير)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته أمام وادي دجلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

وتكفل الثنائي، مروان محسن وحمدي فتحي بتسجيل ثنائية الأهلي الليلة، في شباك محمد عبدالمنصف، حارس دجلة.

الأهلي رفع رصيده من الأهلي في شباك محمد عبدالمنصف إلى الرقم 65 على مدار تاريخ مواجهات الطرفين.

عبدالمنصف، صاحب الـ 43 عامًا، وأكبر لاعبي الدوري المصري سنًا في الموسم الجاري، استقبل الهدف رقم 65 عبر تاريخ مواجهاته بالنادي الأهلي، وذلك مع 5 أندية مختلفة.

واستقبلت شباك عبدالمنصف 11 هدفًا في 4 مباريات من قبل مهاجمي الأهلي خلال حراسته مرمى فريق مزارع دينا.

كما انكوت شباك عبدالمنصف في الزمالك بـ 27 هدفًا باللون الأحمر خلال 12 مباراة، من بينها ستة أهداف في مباراة واحدة خلال القمة التي جمعت القطبين في موسم 2001-2002.

وأمطر الأهلي شباك «أوسا» من جديد بـ 15 هدفًا خلال وجوده حارسًا لمرمى فريق إنبي في 8 مباريات.

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وفي 3 مباريات حرس خلالها عرين الجونة أمام الأهلي سكنت شباكه 3 أهداف.

وأخيرًا مع دجلة تلقى الهدف التاسع أمام الأهلي في لقاء الليلة بالمباراة السادسة، لتكون المحصلة 65 هدفًا.