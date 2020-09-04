شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يكمل مسلسل «كباتن» الأهلي من حراس المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شغلت أزمة محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب النادى الأهلى، مع زميله بالفريق محمد الشناوى الشارع الكروى المصرى خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما حدثت مشادة قوية بين الثنائى في غرفة خلع ملابس الفريق قبل انطلاق المران الأربعاء الماضى، وتطور الأمر بينهما ووصل لحد تبادل السباب والشتائم.

محمد الشناوى باعتباره قائد النادى الأهلى لم يقبل تلفظ محمود كهربا ببعض الألفاظ غير اللائقة والشتائم داخل غرفة ملابس الفريق، وطلب منه التوقف عن ذلك لأنه لا يتماشى مع مبادئ وقيم القلعة الحمراء، ولكن الأخير تطاول عليه وحدثت مشادة قوية بينهما انتهت باعتذار «كهربا» وتغريمه مليون جنيه واستبعاده من التدريبات الجماعية.

أزمة الشناوى مع كهربا تبرز دوره كقائد للأهلى يسعى دائمًا للحفاظ على احترام قيم ومبادئ النادى حتى داخل غرف خلع الملابس، ولم يقبل أن يتجاهل أي لاعب تلك القيم ويتجاوز في حق اللاعبين أو القلعة الحمراء في وجوده وانتفض فورًا لمنعه.

والشناوى ليس أول حارس مرمى يتقلد شارة قيادة الأهلى، بل سبقه عدد من الحراس العظماء الذين حملوا «شارة الكابتن» بالقلعة الحمراء وكانوا على قدر المسؤولية، ويتصدرهم عصام الحضرى الذي ظل قائدًا للفريق الأهلاوى منذ 2001 حتى جرده مانويل جوزيه، مدرب الفريق السابق، من الشارة عام 2005 بعد خطئه أمام اتحاد العاصمة بالكونفيدرالية، واستطاع في تلك الفترة حصد عدد من البطولات والألقاب مع الفريق الأحمر.

من حراس مرمى الأهلى «الكباتن» أيضًا الراحل ثابت البطل، أشهر مدير كرة في تاريخ الكرة المصرية، قائد منتخب مصر السابق، الذي تقلد شارة قيادة المارد الأحمر سنوات طويلة، وكان يتمتع بالحزم وسمات الشخصية القيادية داخل الملعب، مما ساعده في النجاح في مشواره الإدارى بالنادى بعد اعتزاله كرة القدم.

حمل أيضًا إكرامى الشحات «وحش إفريقيا» في فترة من الفترات شارة قيادة النادى الأهلى، وحقق مع الفريق عددا من الألقاب والبطولات حتى اعتزاله كرة القدم.

أحمد شوبير، أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، حمل شارة قيادة النادى الأهلى سنوات طويلة حافظ فيها على عرين الفريق الأحمر، وحقق معه 17 بطولة محلية وإفريقية وعربية، ويعد من أفضل «الكباتن» في تاريخ القلعة الحمراء، حيث كان يمتاز بالشخصية القوية وتوجيهاته الجيدة لزملائه داخل الملعب.

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وعملاً بمبدأ «ابن الوز عوام» حمل شارة قيادة الأهلى أيضًا شريف إكرامى، نجل حارس مرمى الفريق السابق إكرامى الشحات، ليكمل مسيرة والده مع المارد الأحمر، وظلت الشارة تزين ذراعه سنوات طويلة، وشهدت على العديد من البطولات رفعها بقميص الفريق الأهلاوى قبل إعلان رحيله عن القلعة الحمراء هذا الموسم.