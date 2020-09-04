شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم صاعدة في دوري «الكورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - النجوم الشباب هم مستقبل كرة القدم فى جميع أنحاء العالم، وتلجأ العديد من الأندية فى أحيان كثيرة للاعتماد على شبابها من اللاعبين صغار السن أصحاب المواهب الكروية الفذة ومنحهم فرصة المشاركة فى المباريات لمواجهة النقص العددى فى صفوفها وإعدادهم لحمل راية الفريق فى المستقبل.

وأدت أزمة انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الكروى فى مصر خلال الأشهر الماضية، وزيادة الإصابات بالموسم الحالى وغياب بعض اللاعبين بسبب الإيقاف أو لانتهاء عقودهم، إلى استعانة عدد من الأندية المصرية ببعض اللاعبين الشباب لتعويض الغيابات فى صفوفها خلال الفترة الحالية.

ولفت الأنظار بعض المواهب الشابة فى الدورى المصرى هذا الموسم على رأسهم حسام أشرف، لاعب الزمالك مواليد 2001 وهو لاعب «جوكر» يُجيد اللعب فى معظم مراكز الخط الأمامى ولديه قدرات فنية وبدنية هائلة، مما دفع كارتيرون للاعتماد عليه مؤخرًا وكان صاحب هدف الفوز القاتل للفريق الأبيض فى مرمى المقاصة.

القلعة البيضاء أيضًا أفرزت موهبة رائعة نالت إشادة الجميع هذا الموسم وهو اللاعب أسامة فيصل وهو مهاجم من طراز فريد لديه إمكانيات فنية هائلة وصاحب رأس ذهبى ويجيد التسديد واستخلاص الكرة، وشارك فى مباراة الأهلى الأخيرة وسجل هدف فريقه الثالث ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا فى لقاء القمة بالقرن الحالى.

شارك مع الزمالك هذا الموسم مجموعة أخرى من اللاعبين الشباب منهم أحمد عيد، وحاتم أحمد، وياسين مرعى، ومحمد حسام «بيسو» وظهر الرباعى بمستوى جيد يبعث رسالة طمأنينة للجماهير البيضاء فيما يخص مستقبل الفريق.

أما فى النادى الأهلى فشارك العربى بدر صاحب الـ19 عامًا فى مباريات الدورى هذا الموسم ويلعب فى مركز خط الوسط المدافع، وقدم اللاعب مستوى جيدا خلال المباريات الودية التى شارك فيها، بالإضافة لمشاركته الرسمية الأولى أمام المصرى.

وينتظر الثلاثى الشاب مصطفى شوبير ومحمد شكرى ومحمد فخرى فرصة المشاركة مع الأهلى فى المباريات هذا الموسم رغم دخولهم قائمة الفريق أحيانًا كثيرة.

وخطف الأنظار أيضًا فى بيراميدز اللاعب الشاب إبراهيم عادل أحد أفضل المواهب الشابة بالكرة المصرية هذا الموسم، حيث منحه المدرب الكرواتى أنتى تشاتشيتش فرصة المشاركة بالمباريات الأخيرة وأثبت جدارته بالتواجد مع الفريق الأول ونال إشادة الجميع بفضل إمكانياته الهائلة، بينما ينتظر زميله حسام غانم الفرصة قريبًا. لم تقتصر المواهب الشابة بالدورى على ثلاثى المقدمة فقط، فيوجد أيضًا عدد من الشباب المتألقين بالإسماعيلى منهم محمود عبد الله وحازم مرسى ومحمد عمار ومحمد الضرف، وكذلك نادى المقاصة والذى يضم أحمد صبيحة وكناريا، ويحيى زكريا.

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وفى سموحة يبزغ أسماء بعض اللاعبين الشباب منهم فوزى الحناوى وحسن تيمور وفارس مجاهد ومحمود فهمى منهم من يشارك والآخرون ينتظرون الفرصة.

وعند الحديث عن المواهب الشابة فى الدورى المصرى هذا الموسم لا يمكن أن نغفل اسم الحارس المتألق محمود جاد، حارس مرمى إنبى، وكذلك زملاؤه بالفريق كريم فؤاد وعبدالرحمن عماد وزياد كمال وعمر ناصر، وفى المقاولون لفت الأنظار اللاعب يوسف حسن صاحب الإمكانيات الفنية والبدنية الهائلة.

تضم قائمة الشباب بالدورى أيضا إيهاب العايدى وحسام عياد ومحمد عبد السلام وزياد فرج بالمصرى، ومروان عطية ويوسف حسن ومحمد كامل بالاتحاد، وحسين ذكرى وكريم محمد وإبراهيم عياش ومحمد رضا فى وادى دجلة.