شكرا لقرائتكم خبر عن وفاق سطيف يلجأ للمحكمة الرياضية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة نادى وفاق سطيف اللجوء للمحكمة الرياضية الجزائرية بعد قرار الاتحاد المحلى لكرة القدم بحرمانه من المشاركة فى مسابقة دورى أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وتحويل الفريق للمشاركة فى كأس الكونفيدرالية (كأس الاتحاد الإفريقى)، رغم احتلاله المركز الثانى فى الموسم المتوقف بالجزائر منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

وأشارت وسائل الإعلام الجزائرية إلى أن إدارة نادى وفاق سطيف قررت اللجوء للمحكمة الرياضية الجزائرية بعد قرار الاتحاد المحلى بتحويل الفريق للمشاركة فى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، رغم حصوله على المركز الثانى فى بطولة الدورى للموسم المتوقف بسبب جائحة كورونا، عقب الترتيب الأخير للرابطة المحترفة لكرة القدم، والذى وضعت فيه الوفاق فى المرتبة الثالثة، ووجه النادى السطايفى خطاباً للاتحاد الإفريقى يطلب فيه عدم تحديد مولودية الجزائر كممثل ثان فى رابطة أبطال إفريقيا، حتى صدور قرار المحكمتين الرياضيتين الجزائرية والدولية.

وأكدت إدارة النادى السطايفى تمسكها بالأحقية فى اللعب بدورى أبطال إفريقيا، وأنها على استعداد لتصعيد الشكوى إلى الجهات العليا دوليًا «فيفا» فى حال عدم إنصافهم من قبل المحكمة الرياضية المحلية. وقال بيان للنادى على حسابه الخاص على «فيسبوك»: «أرسلت إدارة الوفاق خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم طلبت خلاله تعليق هوية النادى الثانى الممثل للجزائر فى رابطة الأبطال الإفريقية». وأضاف البيان: «لحين الفصل فى النزاع القائم بين إدارة نادينا والهيئات الكروية من طرف الجهات المخولة قانونًا، بعد أن قامت بمراسلة الهيئات الكروية وإعلامها برفض كل القرارات المتخذة والطعن فيها».