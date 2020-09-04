شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يدعم صفوفه بمدافع أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ليستر سيتى الإنجليزى التعاقد مع المدافع البلجيكى تيموثي كاستاني، بعقد لمدة 5 سنوات، ليبقى مع فريق الثعالب حتى عام 2025، قادما من فريق أتالانتا الإيطالى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن صفقة ضم كاستانى من أتالانتا الإيطالى كلفت خزينة ليستر سيتى مبلغ 21.5 مليون إسترلينى.

وقال الموقع الرسمى لنادى ليستر سيتى إن المدافع البلجيكى وقّع على عقد لمدة 5 سنوات، وسوف ينضم إلى زملائه الجدد فى الفريق بعد نهاية مباراتى منتخب بلاده فى دورى الأمم الأوروبية. كان اللاعب صاحب الـ24 عاما قد تألق الموسم الماضى مع فريق أتالانتا الإيطالى، ونجح فى الوصول إلى دور ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، للمرة الأولى فى تاريخه، قبل أن يخسر من باريس سان جيرمان الفرنسى بصعوبة بنتيجة ١-٢، كما أنهى الموسم الماضى من الدورى الإيطالى فى المركز الثالث، خلف كل من يوفنتوس وإنتر ميلان. ولعب كاستانى فى صفوف فريق أتالانتا 3 مواسم، بعد انضمامه من فريق جينك البلجيكى، فى صيف عام 2017، وخاض 96 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 8 أهداف.

جدير بالذكر أن منافسات الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى سوف تنطلق يوم 12 سبتمبر الجارى، وكان فريق ليفربول، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، قد تُوج بلقب الموسم الماضى.