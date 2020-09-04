شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستبدالات الـ5» تثير الجدل بين الدوريات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية بريطانية أنه تم التصويت ضد قرار استمرار التبديلات الخمسة خلال المباراة الواحدة فى الموسم المقبل من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج»، ليعود الوضع لسابق عهده بـ3 تبديلات فقط خلال اللقاء، وذكرت شبكة «سكاى سبورت» البريطانية أنه تم التصويت على فكرة إلغاء التبديلات الخمسة فى الموسم المقبل من البريميرليج واعتماد التبديلات الثلاثة.

أضافت الشبكة البريطانية أنه من المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائى الخاص بإلغاء التبديلات الخمسة فى الأسبوع المقبل.

كان الاتحاد الدولى «فيفا» قد فتح المجال للاتحادات الأهلية، من أجل الموافقة على استمرار 5 تبديلات فى الموسم المقبل، بعد أن تم إقرارها خلال الموسم المنقضى بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا.

وكشفت رابطة الدورى الإنجليزى مؤخرا عن مواعيد جدول مباريات الموسم الجديد 2020/2021 والمقرر انطلاقه 12 سبتمبر الجارى، على أن ينتهى 23 مايو عام 2021.

كان فريق ليفربول قد توج بلقب الدورى الإنجليزى الموسم المنتهى 2019/2020 قبل انتهاء المسابقة بـ7جولات، وهو الأول له بعد غياب 30 عامًا.

ويظهر فى الدورى الإنجليزى الممتاز بالموسم الجديد 3 فرق متأهلة من دورى الدرجة الأولى، وهى وست بروميتش ألبيون، وليدز يونايتد، وفولهام، فيما هبط إلى «تشامبيون شيب» كل من بورنموث وواتفورد ونوريتش سيتى.

وتقرر تأجيل مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتى لوقت لاحق، ولن يخوض الثنائى المصرى تريزيجيه والمحمدى الجولة الأولى من المسابقة.

من جهة أخرى أعلنت رابطة الدورى الألمانى لكرة القدم، «البوندزليجا»، استمرار تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة خلال مباريات الموسم المقبل 2020-2021، من دورى الدرجتين الأولى والثانية.

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ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للبوندزليجا يوم 18 سبتمبر الجارى، حيث يلتقى فريق بايرن ميونيخ حامل لقب المسابقة فى المواسم الثمانية الأخيرة مع ضيفه فريق شالكه فى الجولة الأولى على أرضية ملعب «أليانز أرينا».

وفى نفس الجولة، يواجه بوروسيا دورتموند وصيف مسابقة الدورى الألمانى بالموسم المنتهى 2019-2020 نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب «سيجنال إيدونا بارك».

ويحل العملاق البافارى ضيفًا ثقيلًا على هوفنهايم فى الجولة الثانية أحد أيام 25 و26 و27 و28 سبتمبر، فيما يلتقى دورتموند مع مضيفه أوجسبورج.